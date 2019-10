C'è una perdita idrica, Sferracavallo rimane senz'acqua

Stoppata l'interruzione idrica a Sferracavallo a causa di una perdita di acqua. Disagi per gli abitanti del quartiere che improvvisamente si sono ritrovati con i rubinetti a secco. La causa, come comunica l'Amap, è una perdita idrica in vicolo Baglicello – Sferracavallo che ha determinato, ieri sera, la sospensione dell’erogazione dell'acqua nella fascia centrale del circuito a valle di via Manderino.



"L’erogazione - spiegano ora dagli uffici dell'Amap - verrà ripristinata appena sarà eliminato l'inconveniente da parte delle nostre maestranze. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).