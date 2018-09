Brancaccio, nella Casa-museo del beato Pino Puglisi un percorso didattico per gli studenti

Un percorso didattico, rivolto agli studenti delle scuole di primo e secondo grado, nella casa-museo del beato Giuseppe Puglisi, in piazzale Anita Garibaldi 5. Lo spazio sarà inaugurato domani alle 16. Si trova al secondo piano dell'edificio e sarà un luogo di "legalità" in cui i ragazzi avranno la possibilità di conoscere e approfondire la figura di 3P insieme ai loro insegnanti. A gestirlo saranno i volontari del centro di accoglienza Padre Nostro. Sono previsti tre step per le scolaresche in visita: la proiezione di documentari, cartoni animati e altro materiale su padre Puglisi presso l'aula didattica; un forum di discussione sulle domande proposte nei sussidi appositamente redatti per il percorso didattico; la visita della casa-museo.

"Siamo felici di avere raggiunto questo traguardo. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro - afferma il presidente Maurizio Artale - da anni promuove in Italia e in Europa la figura del Beato Giuseppe Puglisi e la sua opera. Con quest'aula didattica vogliamo dare la possibilità a tutti di conoscerlo proprio in quel luogo che fu casa sua e dove fu barbaramente ucciso dalla mafia".

Il percorso è stato realizzato in collaborazione con l'assessorato comunale alle Politiche giovanili. Presto nel sito della casa-museo ci saranno due aree - una dedicata agli studenti della scuola primaria e una a quelli della scuola secondaria di primo grado - dove consentendo agli insegnanti potranno trovare informazioni utili a preparare i giovani studenti prima della visita.





