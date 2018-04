"People Strategy": valorizzazione delle risorse umane nell’era digitale: 2 giornate di studio a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’era di Facebook e Google Analytics sembra che le persone, intese come esseri umani con un’identità e delle caratteristiche ben definite, siano destinate a scomparire tra like e algoritmi. Ma se questo non può oggettivamente essere vero perché l’uomo resta la sola mente possibile in grado di governarne i processi, e se questo è vero in linea generale, lo è ancor di più nel mondo dell’imprenditoria e delle aziende. Non è un segreto che grandi imprenditori, uomini in grado di costruire realtà solide e conosciute in tutto il mondo, abbiano compreso come, nell’era del 2.0, il valore delle persone e del loro potenziale sia, in ultima analisi, la chiave del vero successo.

Comprendere allora quale sia la strategia corretta per valorizzare le peculiarità di collaboratori e dipendenti, quali i metodi per fare sostenerli in un percorso di realizzazione personale prima ancora che aziendale, quali le chiavi in grado di far scattare in loro la motivazione, diviene di vitale importanza per ogni imprenditore. A maggior ragione lo è in una regione come la Sicilia in cui il potenziale economico, costituito da una rete di piccole e medie imprese, deve esplodere in tutto il suo fragore. Ecco spiegata, infine, la ragione per cui OSM Value, società di consulenza e formazione manageriale, ha organizzato due giornate di studio sul tema “People Strategy - Valorizzazione delle risorse umane nell’era digitale”: giovedì 12 e venerdì 13 aprile, presso l’Hotel Casena dei Colli (Via Villa Rosato, 20 - Palermo). Per info: www.osmvalue.com