Pedalata in notturna, ciclisti a spasso per mezza Palermo

In previsione della manifestazione sportiva non agonistica “Sapore di Pasqua con Palermonotteinbici” la polizia municipale ha fatto sapere che garantirà la necessaria assistenza stasera dalle ore 21. "E' previsto - fanno sapere dal comando di via Dogali - lo svolgimento del circuito ciclistico nel centro città aperto al traffico: è richiesta la massima prudenza alla guida".

I partecipanti seguiranno il seguente percorso: piazza Ruggero Settimo, via Dante Alighieri, via Sammartino, via Costantino Nigra, via Antonio Salinas, via Nunzio Morello, via Emanuele Notarbartolo, via Giacomo Leopardi, viale Giorgio Boris Giuliano, viale Piemonte, viale Campania, via Emilia, viale Campania, viale Brigata Verona, viale Lazio, via Aquileia, via dei Nebrodi, via Belgio, viale Strasburgo, via De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa, piazza Vittorio Veneto, viale della Libertà, via Duca della Verdura, piazza Giachery, via Piano dell’Ucciardone, via Crispi, via M. Stabile, piazza San Francesco di Paola, via Carini, via Volturno, piazza Verdi, via Maqueda, via Vittorio Emanuele, piazza Bologni (sosta di 15 minuti circa), via Vittorio Emanuele, Porta Felice, Foro Umberto I (inversione), via Cala, via Crispi, piazza XIII vittime, via Cavour, via Roma, piazza Sturzo, via Scinà, via Turati, arrivo a piazza Politeama.