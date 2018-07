Piazza Pretoria, danneggiato il basolato: "A rischio anche il tetto del Rifugio antiaereo"?

La gru sistemata in piazza Pretoria la notte del Festino per far volare in alto gli acrobati della Fura dels Baus, che si sono esibiti ai Quattro Canti, ha danneggiato il pavimento storico e l'area è stata transennata. A denunciare l'accaduto è il consigliere comunale Igor Gelarda preoccupato per due motivi: "Il Comune non ha più una squadra per la manutenzione dei basolati storici quindi tecnicamente non c'è nessuno che lo potrà aggiustare. Sarebbe paradossale restare per i prossimi tre o quattro anni con questo segnale di lavori in corso proprio al centro della piazza".

Inoltre, proprio sotto la zona danneggiata, si trova il Rifugio antiaereo, utilizzato durante la Seconda guerra mondiale (nella foto in basso) e visitato ogni anno da migliaia di persone. Secondo il consigliere Gelarda i danni al basolato potrebbero aver compromesso anche la tenuta del tetto del rifugio: "Chi ha deciso di mettere questo colosso enorme in piazza Pretoria ha tenuto conto della salvaguardia dell'antico pavimento e del fatto che eravamo sopra una galleria? Vogliamo capire se ci sono responsabilità da parte di qualcuno, anche della ditta che ha montato la gru, e chiediamo che i lavori di ripristino vengano fatti immediatamente anche con un appalto ad una ditta esterna".

