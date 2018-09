Paura a Ficarazzi, cede costone roccioso: spiaggia evacuata

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, per i bagnanti che affollavano la spiaggia dei "Crastonelli", a Ficarazzi. Due grossi massi si sono staccati dalla parete rocciosa. Per fortuna non si registrano feriti.

L'allarme è stato lanciato daigli stessi bagnanti., che sono riusciti ad alllontanarsi velocemente. Polizia municipale e protezione civile hanno chiuso e transennato la spiaggia per motivi di sicurezza. Il sindaco Paolo Francesco Martorana ha emesso l'ordinanza di chiusura con urgenza. Sono in corso dei sopralluoghi.