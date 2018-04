City Bakes fa tappa a Palermo: il pasticciere Paul Hollywood stregato dai cannoli

Si apre con una puntata sulle prelibatezze palermitane la seconda stagione di City Bakes, la trasmissione condotta dal pasticciere Paul Hollywood, in onda su Discovery, canale 33 del digitale terrestre. Dal 12 aprile, ogni giovedì, alle 21.10, il pasticciere più amato d’Inghilterra andrà alla scoperta di dolci in giro per il mondo per poi creare, dopo averli assaggiati, delle versioni personalizzate.

E quale città è più adatta di Palermo per cominciare il tour gastronomico? Lo chef si è fatto sedurre dalla cultura di strada dell’antica città siciliana, ha visitato i mercati locali di tradizione araba e cercato di imparare i trucchi per sfornare un cannolo perfetto, croccante e cremoso.

