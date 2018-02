Thais, l’ex first lady del Palermo è single: "Con Baccaglini è finita, ma ora niente catanesi..."

“No, non sono più fidanzata. Da un po’”. Amore al capolinea per Thais Wiggers, l’ex velina bionda di Striscia La Notizia, e Paul Baccaglini, presidente del Palermo Calcio per pochi mesi. Ad annunciarlo è la stessa modella brasiliana che a PalermoToday ha raccontato come sono andate le cose. L’ex velina e l’ex iena si sono incontrati per la prima volta nel backstage di una sfilata durante la settimana della moda a Milano, alla fine del febbraio 2010. Da due mesi, però, il loro amore è naufragato.

“E’ stata una scelta ragionata da entrambe le parti - racconta Thais Souza Wiggers in un’intervista esclusiva -. Ne abbiamo parlato insieme tante volte e abbiamo capito che, alla fine, lasciarsi era la scelta migliore per entrambi. Non ci siamo fatti cattiverie, mai. Neppure ora. Perché il nostro rapporto non è mai stato un rapporto di sofferenze. Quindi adesso c’è il dispiacere ma non il dolore. Soffri per la fine di una storia se una persona ti fa del male, ma noi non ce ne siamo mai fatti”.

Un tempo bionda, mamma di una bambina di 9 anni, l’ex first lady del Palermo Calcio è di nuovo single. L’amore con Paul Baccaglini, così, naufraga dopo una proposta di matrimonio ufficiale. “Mi chiese di sposarlo in Brasile - spiega la showgirl a PalermoToday-. Dopo un anno dalla proposta, però, il sì non era ancora in vista. Noi siamo stati tanto tempo insieme, quasi 8 anni, e non credo sia un caso quando si parla della crisi del settimo anno. Dopo che stai per tanto tempo con qualcuno, lo stimolo ad andare avanti te lo dà ciò che insieme avete costruito, che sia una casa, che sia un figlio. E tra noi questo non c'era. Due mesi fa ho desiderato che il nuovo anno avesse prospettive migliori”.

Dopo Padova, dove la coppia ha convissuto, una piccola parentesi a Palermo per la gestione delle sorti della squadra, i due si erano ritrasferiti a Milano. “E’ a Milano che tutto è iniziato - prosegue la Wiggers -. Ritornare alle mie origini mi ha dato il coraggio. Oggi non posso parlare male di Paul. Non c’è dolore per questa fine, ma speranza per un nuovo inizio. Lui mi ha aiutato a crescere mia figlia e questo non posso dimenticarlo”. Intanto la showgirl rispedisce al mittente i rumors che la vedrebbero di nuovo al fianco di Teo Mammuccari, padre della sua unica figlia. “Ci hanno visto entrare in una boutique a Roma - racconta -. Desiderava farmi un regalo bello, perché io e nostra figlia siamo le uniche donne della sua vita. E' stato solo un gesto simbolico. Non è assolutamente legato alla passione”.

Nessun flirt all’orizzonte dunque per la modella brasiliana che, a Milano, ha archiviato la storia con Paul Baccaglini senza perdere quel sorriso che l’ha resa celebre sul piccolo schermo. E oggi su Instagram ha detto: “Ringrazio tutti quelli che mi stanno manifestando il loro affetto in questo momento. In tanti si sono candidati, mi fa molto piacere. Un grazie speciale agli amici siciliani che sono sempre simpaticissimi e fantastici. Mi fate morire dal ridere, davvero”. Perché la showgirl, nonostante la separazione, non ha perso la sua ironia. “Dopo l’annuncio sui social, non mi è arrivato un solo messaggio brutto. Tantissimi ragazzi mi hanno scritto per candidarsi come prossimi fidanzati. ‘Io sono il siciliano più bello’ mi hanno scritto. E io ormai i siciliani li riconosco: in loro c’è tanto buonumore, come per noi brasiliani, ed è questo che mi ha fatto innamorare sin dal primo istante di Palermo. Che dire, allora... I casting sono aperti - sdrammatizza sul finale -. Mi hanno scritto in molti da Catania, ma non so se potrei mai fare questo a Paul”.