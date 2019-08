Pattinodromo del Giardino Inglese aperto per tutto il mese di agosto

I pattini non vanno in ferie e la pista del Giardino Inglese rimane aperta anche nel mese di agosto per tutti gli appassionati. Gli orari di questo mese sono stati comunicati ieri attraverso una nota diramata dagli uffici dell’amministrazione comunale. Il pattinodromo del Giardino Inglese sarà fruibile per l’intera settimana, ma con orari diversi solo nel fine settimana. Dal lunedì al venerdì l'impianto sarà aperto dalle 9 alle 19,30, mentre il sabato e la domenica è prevista la chiusura pomeridiana e in tutte e due le giornate l’orario sarà dalle 9 alle 13.30.