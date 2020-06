Passo di Rigano, accoltellato un ragazzo di 23 anni: è grave

Violenta aggressione a Passo di Rigano. Un ragazzo di origini nordafricane, nato a Palermo, di 23 anni (S.S. le sue iniziali) è stato colpito con tre fendenti, uno dei quali gli ha lesionato il polmone. Il giovane sarebbe stato aggredito alle spalle. E' successo nella tarda mattinata di oggi nella piazza del quartiere.

Il 23enne, soccorso subito dopo dai sanitari del 118, è stato portato in ambulanza a Villa Sofia, dove è arrivato in codice rosso. E' in condizioni gravi ma non in periocolo di vita. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. L'area in cui si è verificata l'aggressione è stata chiusa dalle forze dell’ordine.