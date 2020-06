Il ragazzo accoltellato a Passo di Rigano, 28enne arrestato per tentato omicidio

A meno di 24 ore dalla violenta aggressione subita ieri da un 23enne in via Evangelista Di Blasi, accoltellato in pieno giorno e adesso ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia, i carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 28enne palermitano disoccupato, M.R., già noto alle forze dell’ordine. Deve rispondere di tentato omicidio. A fare scattare le manette sono stati i militari dell'Arma della Compagnia San Lorenzo.

Secondo quanto reso noto, l'aggressione è arrivata al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. M.R. avrebbe colpito S.S. tre volte con un coltello, lungo 30 centimetri. "I militari giunti immediatamente sul posto - si legge in una nota - hanno ricostruito quanto accaduto in quei momenti concitati e hanno recuperato, con il contributo dei vigili del fuoco l’arma del delitto e gli indumenti usati dall’aggressore, che aveva cercato di occultare tra la vegetazione di un’area vicina".

L’arrestato si trova in carcere, al Lorusso – Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso le indagini biologiche da parte dei carabinieri della sezione Investigazioni Scientifiche del reparto operativo di Palermo.