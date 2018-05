Autorizzazione passi carrabili, chiesto aggiornamento degli elenchi nella quinta circoscrizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Aggiornare l'elenco dei passi carrabili nel sito web della quinta circoscrizione. A chiederlo è il consigliere Umberto Lo Sardo che inoltrato una richiesta al sindaco Leoluca Orlando, alla giunta e agli uffici di competenza. "Bisognerebbe pubblicare l'elenco sul sito del Comune con periodicità massima quadrimestrale, specificando la toponoastica, considerato che sono pervenute segnalazioni in merito ai passi carrabili presenti sul territorio che necessitano di verifica sulla loro regolarità, considerato che l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata si configura come abuso e quindi è soggetta a provvedimenti a carico dei trasgressori per occupazioni abusive". Lo Sardo ha fatto riferimento all'ufficio comunale procedimenti amministrativi che rilascia le concessioni per l'apertura di nuovi passi carrabili, per la chiusura, la voltura e la regolarizzazione diquelli esistenti".