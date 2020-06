Passante ferroviario, Falcone visita la variante Maredolce: "Presto la riapertura"

"Dopo anni di inutilizzo e vandalismi, oggi la variante ferroviaria di Maredolce si avvia ad avere nuova vita grazie ai lavori da un milione di euro che Rfi sta eseguendo in vista della prossima e imminente riapertura". Gonfia il petto l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone, che è intervenuto nel corso del sopralluogo odierno al cantiere della variante Maredolce, lungo il Nodo ferroviario di Palermo. Presenti il direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo e i dirigenti regionali di Rfi e Trenitalia Michele Laganà e Silvio Damagini.

"Si tratta - ha detto - di un passaggio fondamentale per collegare direttamente Cefalù all'aeroporto di Punta Raisi, grazie alla creazione di una linea ferroviaria diretta. Con il Governo Musumeci, il passante ferroviario di Palermo acquisisce di giorno in giorno efficienza e miglioramenti infrastrutturali che modernizzano la mobilità di migliaia di viaggiatori in Sicilia".

"Nelle prossime settimane - ha aggiunto Falcone - la variante verrà aperta al servizio commerciale, mettendo in connessione Guadagna alla stazione di Palermo Brancaccio e riducendo così i tempi degli spostamenti di circa 30 minuti. Sulla tratta, inoltre, è stato installato un sistema di videosorveglianza di ultima generazione che garantirà la piena sicurezza dell'infrastruttura".