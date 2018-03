Passante, i timori dei sindacati: "Presto una soluzione, i lavori vanno completati"

"Sul passante ferroviario il nostro auspicio è che si arrivi presto a una soluzione. I licenziamenti dei 260 operai vanno scongiurati e i lavori completati. L’aeroporto di Punta Raisi non può fare più a meno di un collegamento ferroviario". Così Mimmo Perrone (Fit Cisl) interviene sul braccio di ferro che la Sis ha ingaggiato con Rete ferroviaria italiana e che mette a rischio il completamento dell'infrastruttura.

Si dice "preoccupato" Perrone, secondo cui "è finito il tempo degli annunci: tutti gli attori coinvolti siano responsabili". Il sindacalista, inoltre, entra in pressing anche su Comune e Regione, "affinché possano fare un passo in avanti per l'introduzione del biglietto integrato bus-tram-metro. Dobbiamo dare una svolta al trasporto pubblico di massa. Se non ora quando, visto che siamo nell'anno di Palermo capitale italiana della cultura?".

"Vorremmo infine parlare di offerta commerciale: la Sicilia - conclude il sindacalista della Fit Cil - è l’unica regione d’Italia che ad oggi non ha firmato il contratto di servizio con Trenitalia. Senza questa firma non sapremo quali e quanti treni circoleranno nella rete ferroviaria regionale".