Dieci anni di lavori per il passante che non c'è, edili in piazza: "Chiediamo investimenti"| VIDEO

Dopo lo striscione in via Bernava, una giornata di mobilitazione al Politeama - come in altre 100 piazze d'Italia - per affrontare il tema delle "incompiute" ma anche delle opere presenti all'interno del Patto per Palermo, per le quali era previsto un finanziamento