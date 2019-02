Passante ferroviario, lavori al via a Capaci: "Entro l'anno l'apertura della stazione"

Mercoledì i lavori per il completamento della stazione di Capaci, in via Kennedy, saranno consegnati alla ditta che ha vinto l'appalto. A dare la buona notizia è il sindaco Pietro Puccio che annuncia anche la volontà dell'ente proprietario dell'infrastruttura ferroviaria di aprire al pubblico la fermata del passante ferroviario entro l'anno.

"L'impegno dell'Amministrazione comunale - afferma il sindaco Puccio - ottiene un importante riscontro, per cui ringraziamo di cuore l'ingegnere Filippo Palazzo di Rfi e l'assessore regionale Marco Falcone per l'impegno profuso". Nonostante il ripristino della linea per l'aeroporto il Comune è rimasto isolato perchè la vecchia stazione è stata smantellata ma la nuova non è stata ancora terminata. Da mesi i residenti lamentano disagi per i pendolari costretti a raggiungere il Comune di Carini per prendere il treno. Forse per loro è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo.