"Il passante ferroviario sarà completato a metà", nuova protesta dei lavoratori

"Il passante ferroviario sarà realizzato solo parzialmente dalla Sis". A renderlo noto sono i sindacati. La notizia arriva dopo l’incontro fra Filippo Palazzo, responsabile territoriale di Rfi e Ignazio Baudo segretario Feneal Uil Palermo, Paolo D’Anca segretario generale aggiunto Filca Cisl Sicilia e Francesco Piastra, segretario generale Fillea Cgil Palermo. I sindacalisti hanno manifestato con i lavoratori, salendo sul treno che collega la stazione Notarbartolo alla stazione centrale dove sono stati ricevuti dai vertici di Rfi.

“L’opera complessiva non sarà terminata dalla Sis - affermano Baudo, D’Anca e Piastra - perché i lavori relativi alle stazioni Kennedy, Capaci, Lazio e Belgio saranno riappaltati. Rfi si è fatto garante del completamento del passante, attraverso una serie di clausole previste nel crono programma che sarà firmato stasera con la Sis”.

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno inoltre protestato sotto la sede della Sis di Palermo, chiedendo un incontro ai rappresentanti aziendali. “Domani le maestranze sciopereranno - dichiarano Baudo, D’Anca e Piastra - perché in assenza di certezze sul loro futuro non è ammissibile andare avanti. Sis ci convochi per discutere dei licenziamenti”. Il 30 maggio Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil manifesteranno davanti a Palazzo d’Orleans. “Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - affermano Baudo, D’Anca e Piastra – ci incontrino per fare chiarezza sul passante ferroviario e sulle altre incompiute siciliane".