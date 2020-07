Passaggio della Campana e visita del governatore Di Costa al Rotary club Palermo sud

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella prestigiosa cornice di Villa Chiaramonte Bordonaro, ha avuto luogo la Cerimonia annuale del Passaggio della Campana del Rotary Club Palermo Sud contestualmente alla prima visita del governatore nel Distretto Alfio Di Costa. Il Presidente uscente Emanuele Collura ha consegnato il Collare al nuovo Presidente Francesco La Rosa, che dirigerà il Club per l'anno rotariano 2020/2021. Alla Cerimonia, che si è svolta alla presenza del Governatore Distrettuale Alfio Di Costa, in visita al Club, erano presenti il Governatore Eletto per il 2021/2022, Gaetano De Bernardis, socio del Club Palermo Sud, autorità rotariane del Distretto 2110 e la quasi totalità dei soci e delle consorti. Nel suo discorso di insediamento, il dott. La Rosa si è richiamato ai valori della solidarietà e del service posti a base delle finalità rotariane, sottolineando i nuovi scenari di emergenza sociale che si aprono di seguito alla nota pandemia, nel cui ambito vanno intercettati i bisogni delle fasce più deboli. Il Presidente Francesco La Rosa guiderà un nuovo consiglio direttivo composto dal vice presidente Giovanna Vassallo, dal segretario Aurelio Caronia, dal tesoriere Emanuele Collura, dal prefetto Salvatore Caldara, e dai consiglieri Michele Alioto, Giovanna Lus, Enrico Messana D'Angelo, Francesco Palmeri e Bruno Zaccaria. Il governatore Alfio Di Costa ha chiuso la serata complimentandosi con il Club Palermo Sud e ha illustrato le linee guida del suo anno di servizio soffermandosi, prioritariamente, sull'attenzione ai vari problemi che attanagliano la Sicilia e, tra questi, quello dell’arretratezza delle infrastrutture. Assenza di infrastrutture che di fatto impedisce un decollo economico della Sicilia. A tal riguardo ha ribadito l’appuntamento con il libro bianco per il prossimo mese di maggio.