"Non ammazzate esseri viventi", flash mob per salvare gli agnelli dal pranzo di Pasqua

"Il dolore di una madre non conosce specie", "Non ammazzate eseri viventi". Sono alcuni degli striscioni esposti oggi in via Magliocco, in pieno centro città, da un gruppo di manifestanti. Hanno voluto così dare vita a un flash mob contro la macellazione degli agnelli per Pasqua. Una delle tante iniziative, rilanciate anche tramite i social network, portate avanti da vegani e animalisti in questi giorni per sensibilizzare i cittadini.

