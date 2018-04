Al volante ubriaco, senza patente e assicurazione: scatta multa da 5 mila euro

Guidava sotto l'effetto dell'alcol, con la patente sospesa, senza assicurazione e un'auto già sottoposto a sequestro. A compiere il record delle infrazioni è stato un palermitano di 42, anni fermato dai carabinieri di San Lorenzo e Piazza Verdi nell'ambito dei controlli effettuati in città durante il ponte di Pasqua. Per l'uomo, che dopo un primo controllo all'etilometro ha anche tentato inutilmente la fuga, è scattata una multa complessiva di cinquemila euro.

Sono 17 gli automobilisti multati complessivamente, solo nella serata di ieri, per guida in stato di ebbrezza. A tutti è stata ritirata la patente e per dodici di loro è scattata anche la denuncia. Ad avere bevuto troppo sia uomini sia donne, dai 18 ai 50 anni.

Altri 5 persone sono state multate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente. "Un giovane - spiegano i carabinieri - è stato contravvenzionato perché, alla guida di macchina elettrica, trasportava altre tre persone, due delle quali nel portabagagli".