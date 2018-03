L'appello di Lorefice alle istituzioni: "Garantire a tutti una vita dignitosa"

"Garantire a tutti una vita dignitosa". E' rivolto alle istituzioni locali, regionali e nazionali l'appello lanciato dell’arcivescovo Corrado Lorefice per la Pasqua 2018 nel corso della Messa che si è svolta ieri mattina in Cattedrale. Protagoniste del discorso le fasce più deboli della società, chi non ha un lavoro o l’ha perso e non può sostenere i propri cari: "In questi giorni non avranno un tetto - afferma l'Arcivescovo - dove ripararsi e neppure le tavole imbandite come la maggior parte delle persone che si riuniscono in famiglia per celebrare la Resurrezione di Cristo in quella che è la solennità più importante dell’anno. A volte tutti tocchiamo con mano cosa significa la mancanza di lavoro per cui mi auguro che da parte di tutte le amministrazioni locali e dalle istituzioni ragionali e nazionali si possa ripartire dai più deboli”.

Lorefice in questi giorni è impegnato nelle celebrazioni liturgiche. Ieri due gli appuntamenti in Cattedrale, dopo la celebrazione religiosa della mattina, nel pomeriggio si è svolta la Messa con la lavanda dei piedi. “La Pasqua ci dice che c’è una vita che nasce dalla morte – conclude Lorefice – e vorrei chiedere al Signore che dia a tutti la grazia di rinascere nella Fede perché anche noi sulle orme di Gesù, possiamo fare diventare la nostra vita motivo di vita per gli altri. I cristiani con la loro condotta debbono essere portatori di vita a tutti i livelli, sia sostenendo la vita dal suo nascere, sia nei momenti finali e questo si può realizzare, attraverso l’impegno per la giustizia, la pace e la legalità”.