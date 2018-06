Tafferugli dopo Venezia-Palermo: ferito tifoso rosanero, bus danneggiato

Movimentato post partita ieri sera a Venezia dopo la semifinale di andata dei playoff di serie B tra Venezia e Palermo, finita 1-1. Le due tifoserie si sono incrociate e scontrate fuori dallo stadio Penzo e un bus è stato danneggiato. Prima la tensione è salita in zona Tronchetto, dove si trovava l'autobus messo a disposizione da Actv per trasportare i tifosi rosanero al parcheggio del padiglione Aquae, poi secondo round a piazzale Roma, con tanto di danneggiamento del mezzo.

Ingente il dispiegamento di forze di polizia e carabinieri per tenere sotto controllo la situazione: un tifoso palermitano è rimasto lievemente ferito dopo essere stato raggiunto da una bottigliata. A causa dei disordini non è stata effettuata la corsa di linea N1 delle 00.51 da piazzale Roma verso la terraferma.

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Digos di Venezia, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nel terminal ed eventuali altri filmati raccolti dagli operatori in servizio di ordine pubblico. Una relazione sarà inviata in Procura mentre spetterà al questore Danilo Gagliardi, in base agli elementi raccolti, decidere se emettere eventuali provvedimenti di daspo.

Intanto su indicazione della Questura di Palermo, in vista della semifinale di ritorno in programma domenica prossima alle 18.30, la vendita del settore ospiti dello stadio Barbera è al momento sospesa.

(Fonte: VeneziaToday)