Violento pestaggio tra i vicoli di Partinico, 39enne in gravi condizioni: arrestati due fratelli

I vicoli di Partinico sono stati, nel tardo pomeriggio di ieri, teatro di un violento pestaggio ai danni di un 39enne pregiudicato. Neppure 24 ore dopo la polizia ha arrestato due fratelli - anche loro pregiudicati - come presunti autori del fatto. In manette sono finiti Alessandro e Antonino Mattina, rispettivamente di 32 e 24 anni.

L'aggressione è avvenuta in via Giannola, angolo via Milano. Una pattuglia ha notato un capannello di persone e un uomo per terra. Sono immediatamente scattate le indagini. La vittima è stata identificata e allo stesso tempo sono state analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo quanto ricostruito, il 39enne è stato avvicinato dai fratelli Mattina "che lo hanno colpito ripetutamente e contemporaneamente da più lati. Ha tentato di difendersi dai calci e dai pugni sferrati dal maggiore, quando l’altro fratello, Antonino, che si era appostato dietro, ha assestato altri tre violenti colpi con un voluminoso pezzo di legno". La vittima è stata colpita alla testa, ha perso i sensi ed è caduta per terra. Soccorsa e condotta in ospedale è in gravi condizioni.

All’arrivo dei poliziotti, i fratelli si erano allontanati dal luogo dell’aggressione, per tentare di non destare alcun sospetto. Dopo avere avuto chiara la dinamica dell’aggressione, i poliziotti hanno setacciato le strade di Partinico alla ricerca degli autori dell'aggressione. Le ricerche, condotte a pieno organico da tutte le pattuglie del commissariato partinicese si sono concluse oltre le 21, quando i due sono stati individuati con ancora indosso gli indumenti usati durante l'aggressione. I fratelli Mattina, per i quali è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, si trovano adesso nel carcere Pagliarelli.