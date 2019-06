Partinico, Tiziana Greco nuovo segretario Cisl Fp al Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tiziana Greco è il nuovo segretario aziendale della Cisl Fp al Comune di Partinico. È stata eletta ieri all’unanimità dal direttivo aziendale alla presenza del responsabile del dipartimento regionale Funzioni Locali Mario Basile e del segretario provinciale Cisl Fp Palermo Trapani Margherita Amiri. Sono molte le questioni da affrontare per i lavoratori del Comune di Partinico e l’elezione avviene in un contesto assai complicato, sia per le condizioni di dissesto dell’ente, sia per la mancanza del sindaco e quindi in attesa di una prossima gestione commissariale.

“Proprio per queste difficoltà - dichiara Tiziana Greco - il mio impegno sarà più forte, sapendo di poter contare sul direttivo aziendale che mi collaborerà e sul sostegno della segreteria provinciale della mia organizzazione sindacale. Lo spirito è quello di proseguire sulla modalità di relazioni sindacali propositive con l’amministrazione, con il segretario generale del Comune, Lucio Guarino, con il capo settore Risorse Umane Maria Pia Motisi e con tutti i funzionari comunali”.

Il nuovo segretario aziendale della Cisl al Comune di Partinico già nei prossimi giorni incontrerà tutti i colleghi nei vari settori, per raccogliere istanze e proposte. “L’obiettivo è raggiungere migliori condizioni di lavoro e innalzare la qualità dei servizi ai cittadini – afferma Greco - mi auguro di ottenere attraverso un percorso unitario con tutta la Rsu e le altre organizzazioni sindacali, tanti risultati in favore dei lavoratori”.