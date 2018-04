Tentato omicidio a Partinico, litiga con il vicino di casa e lo accoltella: fermato

Tentato omicidio a Partinico, dove i carabinieri hanno fermato un uomo di 75 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressore e la vittima sono vicini di casa. Al culmine di una violenta lite scoppiata per futili motivi, l'anziano avrebbe impugnato un coltello ferendo il rivale al torace. Il malcapitato è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore, invece, è stato rintracciato nella sua abitazione. I militari lo hanno trovato in giardino e arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Indagini sono in corso.

