Partinico ricorda i fratellini morti nello schianto sulla A29, una targa per Antonino e Francesco

Una targa dove compaiono sorridenti, l'uno vicino all'altro, e accanto i loro nomi. Così all'istituto comprensivo Casa del fanciullo di Partinico sono stati ricordati Antonino e Francesco Provenzano, i fratellini di 9 e 13 anni che hanno perso la vita a luglio per un incidente stradale sulla A29. Erano in auto e alla guida c'era il padre che, all'altezza dello svincolo di Alcamo, ha perso il controllo del mezzo ed è finto fuori strada. Francesco, il maggiore, è morto sul colpo mentre Antonino, Anthony come lo chiamavano a casa, ha lottato per giorni tra la vita e la morte nell'ospedale Villa Sofia. Il papà, rimasto ferito, è risultato positivo al drug test eseguito nelle ore successive al tragico impatto.

I bambini frequentavano l'istituto compensivo e i compagni di classe li hanno ricordati leggendo alcune poesie. Presenta alla cerimonia anche la mamma dei bimbi. "Con questa targa, posta non a caso tra due alberi di melograno che sono simbolo della vita - spiega il dirigente scolastico Carmelo Belfiore - la presenza di Antony e Francesco sará sempre in mezzo a noi e avremo cosi la possibilità di ricordarli quotidianamente".

Gallery