Partinico, tra gli alberi di pesco incolti oltre seimila piante di marijuana

Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri di Grisì nelle campagne di Partinico, nel Palermitano, all'interno di un pescheto incolto e abbandonato. I militari dell'Arma sono intervenuti in contrada Bosco-Falconeria i militari hanno trovato 6.270 piante di cannabis, alte circa 70 centimetri nascoste in mezzo alla vegetazione.

La coltivazione era munita di un efficiente impianto di irrigazione realizzato attraverso un profondo pozzo artesiano con una pompa di sollevamento allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica. Parte della droga è stata inviata al laboratorio analisi dei carabinieri per le analisi, mentre la piantagione, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata distrutta sul posto. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari della droga.

Solo tre giorni fa erano state 200 le piante di sostanza stupefacente trovate nella stessa località, in quell'occasione era stato arrestato un 41enne del luogo.