Furto negli uffici comunali di Partinico, pc rubati e cassetti sottosopra

Ladri in azione la scorsa notte negli uffici comunali di urbanistica, lavori pubblici e Suap del Comune di Partinico. Sono stati rubati due computer e un monitor. I malviventi avrebbero poi rovistato nei cassetti, ma non è ancora chiaro se abbiano portato via anche documenti di alcune pratiche.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che dovranno accertare come i ladri sono riusciti ad entrare visto che non ci sarebbero segni di effrazioni in porte e finestre. Il commissario del Comune, Rosaio Arena, ha disposto un'attenta verifica per stabilire se vi siano stati furti anche tra i documenti cartacei.