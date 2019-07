I fratellini morti nello schianto in autostrada, lutto cittadino a Partinico per i funerali di Antonino

Per la seconda volta in pochi giorni Partinico si ritrova in corteo per le vie del paese dietro a una piccola bara bianca. Oggi i funerali di Antonino Provenzano, il bimbo di nove anni rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto venerdì 12 luglio sulla A29 all'altezza dello svincolo di Alcamo. Anthony, come lo chiamavano a casa, era in auto con il padre e il fratello di tredici anni. Mentre il primogenito è morto sul colpo, lui ha lottato per giorni tra la vita e la morte nell'ospedale di Villa Sofia.

In paese è lutto cittadino, le bandiere sono a mezz'asta ed è stato osservato un minuto di silenzio. Nella chiesa di San Paolino, per la cerimonia funebre, ci sono tutti: giovani, adulti, anziani. Uniti dal dolore per due morti innocenti. Per Antonino anche i cartelloni disegnati dai più piccoli, rose e palloncini bianchi. A celebrare la messa il vescovo di Monreale Michele Pennisi: "A partire da questa tragedia siamo tutti invitati a riflettere con responsabilità sul valore della vita umana. Le nostre lacrime sono un grido che invocano giustizia. Una tragedia umanamente impossibile da spiegare".

Anche il padre, Fabio, è rimasto ferito nell'incidente. E' ancora nel nosocomio palermitano ma non è in pericolo di vita. E' risultato positivo al drug test eseguito nelle ore successive al tragico impatto e a suo carico c'è un fascicolo per omicidio stradale aggravato. Al vaglio degli inquirenti c'è anche un video girato dal padre e pubblicato su Facebook (poi rimosso ndr) girato a bordo dell'auto e che potrebbe essere stato realizzato poco prima che l'auto diventasse solo un ammasso informe di lamiera. Si sente il rombo del motore e in primo piano c'è il volto di Fabio Provenzano. Poi il buio.