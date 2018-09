Partinico, le foto della vergogna: autocompattatore scarica rifiuti in strada

Un autocompattatore che scarica rifiuti in strada, anziché conferirli in discarica. E' accaduto a Partinico, contrada Giambruno, non lontano dal centro urbano. Eccolo il "teatro" della vergogna. Il fatto risale allo scorso 25 agosto, ma filmati e fotografie sono state diffusi ieri dal Comune di Partinico. E sono pure finiti in un fascicolo della Procura di Palermo, che si occupa del caso.

Il sindaco Maurizio De Luca ha puntato il dito contro la Cogesi, l'azienda che a Partinico si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. "Stiamo valutando con i nostri legali la risoluzione del contratto". La Cogesi - che ha un contratto di 8 mesi per il nolo "a caldo" (con autisti) di autocompattatori e "a freddo" (senza personale) di minicompattatori e gasoloni - non ci sta: "Quello non è un nostro veicolo". L'azienda di San Giuseppe Jato, che si ritiene "diffamata da questa vicenda" ed è pronta ad azioni legali per tutelarsi, ha aggiunto: "I nostri mezzi sono bianchi con bande verdi sulle fiancate e il nome dell'azienda in vista. Nella foto il cassone è completamente bianco e il numero di targa non si riconosce".

Caso specifico a parte, Partinico è invasa un po' ovunque dai rifiuti. Contrada Quattro Vanelle è un altro esempio eclatante. In paese aleggia l'ombra di un'emergenza rifiuti "pilotata". Le ultime denunce però lasciano intravedere una maggiore sensibilità da parte dei cittadini: "Passeremo da qui a breve ad una nuova gestione dei rifiuti - ha detto il sindaco di Partinico, Maurizio De Luca, nel corso di una conferenza stampa convocata ieri d'urgenza -. I cittadini devono continuare ad essere vigili. Abbandonare i rifiuti è un atto criminoso. C'è ancora un lavoro durissimo da fare".

La Regione si è schierata al fianco del Comune di Partinico nella lotta contro chi abbandona i rifiuti per strada. "Siamo venuti fisicamente a Partinico - ha dichiarato ieri l'assessore all'energia Alberto Pierobon - per dare un segnale concreto. Stiamo lavorando sul piano del contrasto all'emergenza rifiuti e daremo le risposte dovute in sede istituzionale".