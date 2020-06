Sfugge a un controllo, poi insulta e aggredisce agenti: 18enne bloccato e arrestato

Danneggiamento aggravato, rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale. E' l'elenco di accuse mosse a un ragazzo di 18 anni, con precedenti di polizia, arrestato dagli agenti del commissariato di Partinico.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno notato "mentre transitava in contromano a velocità sostenuta proprio davanti l’ingresso del commissariato alla guida di una mountain bike. Alla perentoria intimazione di fermarsi, il giovane, per tutta risposta, si è rivolto agli agenti con frasi irriguardose e ha accelerato". E' stato raggiunto poco dopo in piazza Duomo. Anche quando è stato fermato ha continuato a insultare gli agenti e ha anche scagliato la bici contro di loro. Con non poca difficoltà è stato bloccato e fatto salire sull’autovettura di servizio, che ha anche preso a calci. Una volta in commissariato, è stato tratto in arresto.

L’autorità giudiziaria ha disposto la misura precautelare degli arresti domicilari in attesa dell’udienza di convalida da parte del gip. Il giudice ha poi convalidato l'arresto e lo ha condannato a condannato a mesi sei di reclusione con pena sospesa.

