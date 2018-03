Partinico, hashish in tasca e cocaina a casa: arrestato

I carabinieri lo fermano per un controllo e lo trovano in possesso di alcune dosi di hashish poi, a casa, trovano anche cocaina e abiti contraffatti pronti per la vendita. A finire nei guai, a Partinico, è stato il 34enne Nilaj Nourredine.

L'uomo aveva con sè 80 grammi di hashish. In casa c'erano 6 panetti della stessa sostanza per un complessivo di 600 grammi; 1,5 grammi di cocaina e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Sequestrati anche numerosi capi di abbigliamento contraffatti pronti per essere immessi sul mercato. Per questo è stato segnalato alla guardia di finanza per gli accertamenti di competenza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.