In casa ha scatoloni pieni di marijuana, ma il cane antidroga li scova: arrestato

In casa aveva scatoloni colmi di marijuana, che non sono sfuggiti alla perquisizione fatta dai carabinieri con l'aiuto di un cane antidroga. Così per Antonino Arculeo, pensionato di 75 anni di Partinico, sono scattate le manette. E' accusato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In uno spazio sotto il tetto dell’abitazione, i militari hanno trovato uno scatolone con cinque chili di marijuana. La perquisizione è stata successivamente estesa a una villetta sempre di proprietà dell'anziano, dove i militari hanno trovato altre scatole contenenti quasi due chili di di marijuana e, nel terreno, sei piante di della medesima sostanza alte circa 2 metri.

Tutto il materiale sequestrato è stato depositato presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo, dove verrà sottoposto alle analisi qualitative e quantitative. L’uomo è stato giudicato con il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari.

