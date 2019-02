Partinico, in macchina nasconde 70 grammi di cocaina: arrestato

Nella sua auto aveva 70 grammi di cocaina pura che, se venduta, avrebbe frutttato diverse migliaia di euro. Per questo motivo un uomo di 53 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia a Partinico.

M.O. queste le iniziali dell'uomo, è stato notato mentre percorreva le vie del centro. Fermato per un controllo, è apparso particolarmente nervoso. La perquisizione ha permesso agli agenti di trovare 70 grammi di coca e un bilancino di precisione. Parte della droga era stata già confezionata in 55 piccoli involucri, da smerciare al minuto, mentre altri due blocchi erano ancora intatti, pronti per essere lavorati.