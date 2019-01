Partinico, incendiato albero di Natale: secondo rogo in pochi giorni

Brutta sorpresa a Partinico, dove ignoti hanno dato alle fiamme l'albero di Natale realizzato da un gruppo di volontari in una zona abbandonata e da poco riqualificata e donata come spazio destinato ai bambini. E' il secondo episodio in pochi giorni. Il precedente è infatti recente: a essere incendiati erano stati i bus usati dal Comune per il trasporto dei disabili.

A rendere noto quanto accaduto è il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che si era personalmente impegnato perchè l'Assemblea aiutasse l'amministrazione locale a ricomprare i mezzi.

Fatto di cronaca sì, ma non solo. Il numero uno di Sala d'Ercole coglie l'occasione per rivolgersi al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Pochi giorni fa erano stati dati alle fiamme i bus per il trasporto dei disabili. Una coincidenza quanto mai sospetta che mi preoccupa. Signor Matteo Salvini, con tutti i problemi di ordine pubblico che in questo momento vive la Sicilia, le consiglio di dedicarsi meno alla sua personale campagna elettorale sulla pelle dei migranti e al braccio di ferro coi sindaci che si rivoltano contro un suo decreto razzista".

Il secondo attacco in poche ore. Miccichè si è infatti schierato al fianco del sindaco Leoluca Orlando nella "battaglia" ingaggiata dal primo cittadino contro il decreto Sicurezza. Un assist accompagnato da un appello alla riunificazione dei moderati "ognuno però nel proprio partito". E adesso il nuovo affondo: "Stia meno connesso al suo profilo Facebook e si colleghi al suo ruolo di ministro dell'Interno", conclude Miccichè.