Senzatetto alloggiati nell'ex Onpi, sopralluogo del Comune per la riqualificazione

Sopralluogo nell'area dell'ex Onpi, a Partanna Mondello, negli spazi annessi all'ex casa di riposo comunale dove alloggiano 56 famiglie in disagio economico che a dicembre, su iniziativa del Sunia e del Comune, si sono costituite in condominio. Al sopralluogo, al quale hanno partecipato il vicesindaco Fabio Giambrone, l'assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina, e una rappresentanza del Consiglio comunale e degli uffici comunali, si è deciso di dare il via alle prime e più urgenti operazioni come la potatura e l'espianto degli alberi a rischio caduta, la pulizia del giardino, il trasporto in discarica di sfabbricidi e rifiuti presenti nel sito.

"Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per il sopralluogo - dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - Riteniamo importante che le indicazioni e l'ordinanza di servizio emessa dal vicesindaco rappresentino un positivo segnale verso un processo di normalizzazione dei rapporti fra l’amministrazione pubblica e le famiglie, con l’obiettivo condiviso di restituire alla collettività un bene abbandonato da diversi anni”.

Successivamente, secondo quanto stabilito, si dovrà provvedere al ripristino della pavimentazione dei vialetti, al consolidamento del muro di cinta e alla collocazione di paletti dissuasori. “Restiamo in attesa – conclude Zaher Darwish - di un riscontro sull'inizio dei lavori concordati durante il sopralluogo”.