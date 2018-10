Mondello, dopo gli allagamenti esplode la rabbia dei residenti: "Siamo abbandonati"

Hanno camminato in corteo per Partanna, da via Galatea a via Santocanale, quelle stesse strade che puntualmente quando piove si allagano e diventano impraticabili. Così i residenti della borgata marinara hanno manifestato per chiedere alle istituzioni di intervenire. Due parole, semplici e chiare: "Stop allagamenti".

In strada un centinaio di persone. Dicono di sentirsi abbandonati e urlano tutta la loro esasperazione: "Non è possibile vivere così" dice un residente. "Le persone si vedono trattate peggio delle bestie... nemmeno gli animali facciamo stare nel fango", aggiunge un'altra manifestante.