Partinico, scoperto parrucchiere per uomo abusivo in un garage: multato

Da un anno aveva allestito e aperto un salone per uomo all'interno di un garage nel quartiere di Casa Santa, a Partinico, ma non aveva nessuna autorizzazione prevista dalla legge nè una partita Iva. A scoprire il parrucchiere completamente abusivo i finanzieri di Partinico. "Il responsabile - dichiarano dal Comando provinciale della guardia di finanza - ha dichiarato di operare in forma abusiva da ormai un anno, senza alcuna autorizzazione igienico-sanitaria e amministrativa prevista e senza la partita Iva omettendo, dunque, il pagamento delle tasse dovute".

All'interno del salone - dove erano presenti sedie, una postazione per il lavaggio dei capelli, un lavabo, decine di rasoi (anche elettrici), forbici, pettini, piastre, prodotti per il trattamento e la cura della barba e dei capelli - le fiamme gialle hanno trovato anche un angolo con prodotti destinati alla vendita.



Il titolare dell'attività sarà multato per le violazioni alla normativa igienico-sanitaria e amministrativa con delle sanzioni da 1.750 a 16.500 euro. Inoltre è stata anche constatata l’omessa installazione del misuratore fiscale e avviata la procedura d’ufficio per l’attribuzione della partita Iva, in attesa di ricostruire il reale volume d’affari conseguito dall’impresa e di recuperare le imposte complessivamente evase.