"Hanno salvato un turista disperso nel Parco delle Madonie", premiati due forestali

Hanno tratto in salvo un turista olandese che si era perso mentre faceva un'escursione nel Parco delle Madonie e oggi il loro impegno viene premiato. Il commissario straordinario del Parco, Salvatore Caltagirone, ha consegnato due targhe di ringraziamento ai forestali Nunzio Mogavero di Isnello e Antonio Cortina di Castelbuono, "per avere agito con grande senso di altruismo e di generosità". L'intervento risale al mese scorso. Presente alla consegna del riconoscimento anche Gaetano Guarino, del servizio antincendio boschivo distretto 8 e 9.

Caltagirone ha ringraziato i forestali "per la sensibilità mostrata nel condurre con competenza e grande determinazione un’operazione che ha richiesto un'appropriata conoscenza dei luoghi e tempestività d’intervento. Segno questo di un forte forte legame contadino con la terra e amore per la montagna. I due in passato si sono distinti anche in interventi di recupero della fauna protetta".