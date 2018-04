Parco Libero Grassi, sì alla riqualificazione: risorge l'ex Teatro del Sole

L'Assemblea regionale siciliana ha stanziato 20 mila euro per l'avvio di interventi di indagine necessari per rendere fruibile l'area del cosiddetto "Mammellone" nella zona di Acqua dei Corsari. Il sindaco Leoluca Orlando ha commentato così il voto dell'Ars: "Non posso che esprimere apprezzamento per la proposta del Governo Regionale approvata oggi dall'Assemblea Regionale, per il finanziamento degli interventi necessari alla riqualificazione ambientale del Parco Libero Grassi, ad Acqua dei Corsari, lungo la costa sud della Città. E' un segno importante di attenzione e sensibilità condivisa per un pezzo importante del nostro territorio".