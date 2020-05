Quel verde negato da 6 anni, bando per il Parco Cassarà: "Riapertura entro fine 2020?"

Da sei anni è chiuso per amianto ma la svolta positiva però potrebbe esser dietro l'angolo. Spiragli per il Parco Cassarà: pubblicato nelle scorse ore un bando per le indagini ambientali. "Se, come crediamo, le indagini riconosceranno che non vi sono più situazioni di rischio nell'area verde - dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - contiamo che entro la fine dell'anno si possa finalmente riaprire al pubblico questa ampia porzione del parco, che ne copra circa il 60% della superficie".

La gara d’appalto per l'affidamento del servizio relativo all'esecuzione delle “indagini ambientali preliminari nella 'Sub Area Verde' del parco", è stata pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it. Orlando si è dichiarato possibilista su una apertura entro pochi mesi. "Speriamo che la seconda area verde della città dopo la Favorita possa finalmente tornare a essere fruibile quanto prima - ha detto il sindaco -. Soprattutto in un momento come questo, offrire a tutti i cittadini spazi all'aria aperta fruibili in sicurezza è sempre più una priorità".

Il parco è chiuso dal 2014 perché sono stati trovati rifiuti interrati nella zona rossa, oltre a tracce di amianto nella zona verde che è più della metà dell'intera area verde. I vari colori segnano i maggiori o i minori rischi ambientali, per cui c'è stato anche un processo, chiudendo lo spazio al pubblico. Bandito l'appalto per le indagini e i carotaggi con cui nel giro di cinque mesi si potrebbe riaprire gran parte del parco come ha sottolineato Orlando. Il distanziamento sociale se non altro, sarebbe garantito agevolmente.

L'oasi urbana, dedicata a Ninni Cassarà, commissario della polizia e vicequestore aggiunto presso la Questura di Palermo brutalmente ucciso dalla mafia nel 1985, si estende per 280 mila metri quadrati, con una "superficie verde" di 13 mila metri quadrati. All'interno si trovano un laghetto, diversi piccoli parco giochi e una pista di pattinaggio.

"L’affidamento dell’appalto - dicono dagli uffici del Comune - avverrà tramite ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, attraverso l'emissione di un'apposita richiesta di offerta aperta (RdO) all'interno dello stesso Mercato, rivolta ai fornitori abilitati. La richiesta di offerta, i suoi dettagli e la documentazione allegata, è visibile su www.acquistinretepa.it e potrà sottoscrivere l’offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni alla categoria. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 11 del 22 maggio prossimo. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, mediante indicazione del ribasso percentuale da applicare all'importo a base d'asta di 126.997 euro. Saranno escluse offerte alla pari o in aumento. La durata del contratto viene fissata in 12 mesi dalla data di invio del documento di accettazione dell'offerta tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Consip".

Così il presidente della terza commissione Paolo Caracausi del gruppo consiliare Avanti Insieme: "La pubblicazione in data odierna della gara d'appalto sulle indagini ambientali preliminari del Parco Ninni Cassarà sono una bellissima notizia per la città ed i cittadini che da anni chiedono la riapertura del parco dopo il sequestro da parte della procura della repubblica. Ci auguriamo che tali indagini vengano effettuati nel più breve tempo possibile e che se il rischio è stato superato e venga riconsegnata questa parte di area verde alla città. La terza Commissione che in questi anni ha seguito la vicenda ed ha vigilato sollecitando gli uffici tecnici non può che esprimere soddisfazione per l'avvio della gara".