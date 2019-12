Piazza Giulio Cesare, il parcheggio gratuito del Comune sarà aperto pure nei weekend

Il parcheggio gratuito di piazza Giulio Cesare, antistante all'ufficio comunale dello Stato civile, sarà aperto al pubblico anche nel weekend. La richiesta, avanzata dal consigliere della Prima circoscrizione Salvo Imperiale (gruppo Misto), è stata accolta dall'amministrazione comunale.

E' quanto conferma l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania: "Ad inizio anno dovrebbe entrare in vigore la modifica degli orari, per poter usufruire del parcheggio nei fine settimana. C'era un problema legato ai portoni degli uffici, che adesso è stato risolto. Ecco perché in linea teorica il cancello del parcheggio potrebbe stare sempre aperto".

Attualmente il parcheggio di piazza Giulio Cesare (150 posti) è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 7 alle 20) e il sabato (dalle 7 alle 13). Il Comune sta lavorando per estendere l'orario pure al sabato pomeriggio e a tutta la giornata di domenica. "Questa area di sosta verrà sistemata in funzione della Ztl notturna". Non a caso, rispondendo all'interrogazione del consigliere Imperiale, il servizio Mobilità urbana del Comune ha ipotizzato un'ampliamento dell'apertura anche dalle 20 alle 6, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica.

"Il parcheggio - conclude Imperiale - sarà aperto nei weekend a prescindere dalla Ztl notturna. Un modo per consentire ai cittadini che vogliono fare la spesa a Ballarò di poter trovare parcheggio facilmente e di mettere un po' più di ordine alla sosta delle auto in giornate caotiche come il sabato. Ringrazio l'assessore Catania per aver accolto la mia richiesta".

