Via Venezia, autolavaggio e parcheggio abusivi: denunciato il titolare

Il parcheggio, con annesso autolavaggio, in via Venezia, una traversa di via Roma, è abusivo. Il titolare dell'attività, B.B, palermitano di 70 anni, è stato denunciato perchè non aveva l'autorizzazione allo scarico nè il certificato di prevenzione incendi e smaltiva in modo illecito rifiuti, solidi e liquidi. Ad efettuare i controlli gli agenti della sezione Amministrativa del Commissariato Oreto-stazione, insieme ai colleghi della polizia provinciale che hanno sottoposto a sequestro preventivo il locale e tutta l'attrezzatura.

A gestire l'attività un ghanese, privo di permesso di soggiorno e di qualsiasi documento di identificazione, che sarà espulso dall'Italia. Le auto e le moto che gli agenti hanno trovato dentro al parcheggio, durante i controlli, sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.