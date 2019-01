Zona Stadio, tre parcheggiatori abusivi tornano in azione: denunciati

Tre parcheggiatori abusivi sorpresi di nuovo al "lavoro" in zona Stadio dagli agenti del Commissariato San Lorenzo: sono stati denunciati. Multato anche un quarto parcheggiatore abusivo beccato mentre svolgeva l'attività illecita per la prima volta.

Tra i recidivi un palermitano 56enne, identificato in viale del Fante (angolo piazza Salerno), poco distante da Villa Sofia: oltre ad avere precedenti di polizia per estorsione, reati contro il patrimonio, era destinatario di precedenti provvedimenti di allontanamento e, proprio per questo, è stato denunciato penalmente per l’ulteriore violazione di questo divieto oltre ad essere allontanato dalla zona d'azione. Gli è stato anche sequestrato il denaro che aveva con sè.

Scena simile in viale del Fante vicino alla piscina comunale dove la stessa sorte è toccata a un palermitano di 62 anni dello Zen, già gravato da Daspo Urbano. Destino simile a quello di un 52enne palermitano, sorpreso vicino alla fermata Amat, in piazza Giovanni Paolo II, già più volte allontanato dalla stessa zona in passato. Infine, in piazzale Europa è stato beccato mentre svolgeva l'attività abusiva - in questo caso per la prima volta - un palermitano 54enne: è stato multato per violazione del Codice della strada.