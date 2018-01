Violano il Daspo urbano e tornano a fare i parcheggiatori abusivi: tre denunce

Tre parcheggiatori abusivi denunciati e una raffica di multe. E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri delle Stazioni di Borgo Nuovo e Olivuzza, con il supporto di agenti della polizia municipale, nei quartieri Malaspina e Libertà.

La denuncia è scattata per tre palermitani di 47, 51 e 22 anni. Dai controlli è emerso che erano già stati sottoposti al Daspo urbano per sei mesi, ma hanno violato le prescrizioni e sono stati beccati "a lavorare" tra via Campolo, via Damiani Almejda e via Di Maria.

Sono stati inoltre multati altri tre palermitani - di 41, 37 e 60 anni - perché si offrivano di "controllare" le auto in sosta nei pressi di enti pubblici. Per i tre è stato emesso un ordine di allontanamento perché trovati nelle immediate adiacenze di fermate dei mezzi di trasporto.