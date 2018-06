Parcheggiatori abusivi in trasferta in Fiera a Bologna: denunciati due palermitani

Con pettorina e ticket facevano parcheggiare gli automobilisti in Fiera, a Bologna, chiedendo dei soldi in cambio. Dicevano di essere autorizzati ma non lo erano. Colti in flagrante dai carabinieri di Bologna Navile, i due abusivi palermitani di 48 e 52 anni sono stati denunciati per truffa in concorso. E’ successo in piazza della Costituzione, dove una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha sorpreso i due soggetti con numerosi precedenti di polizia.