Capaci, inaugurati quattro parcheggi rosa per le donne in gravidanza o con neonati a bordo

Realizzati e già fruibili quattro parcheggi rosa a Capaci. I posti auto riservati alle donne in gravidanza o con neonati a bordo si trovano in alcuni punti strategici del Comune: in prossimità della farmacia in corso Vittorio Emanuele, della farmacia Kennedy in via Kennedy, della farmacia Romano in piazza Cataldo e della guardia medica in via Mons. Giovanbattista Vassallo (già viale dei Pini).

"È un segnale tangibile e concreto di un piano amministrativo d’intervento a favore delle esigenze e delle aspettative delle donne, cui ne seguiranno degli altri, un segnale di sensibilità - commenta il sindaco Puccio - e di attenzione in attesa che tale novità venga recepita e introdotta nel Codice della strada".

Capaci è tra i primi comuni siciliani a istituire i parcheggi rosa. "L'amministrazione - conclude il primo cittadino - ha accolto una richiesta in tal senso pervenuta dalla Consulta comunale delle donne". Per fruire regolarmente di questi posti auto rosa serve un pass, rilasciato dagli Uffici della polizia municipale dopo aver compilato un apposito stampato che può essere scaricato dal sito web istituzionale del Comune.

Gallery