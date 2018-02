Fame di parcheggi al Cassaro basso, via alla petizione: "Cancellare la Ztl in piazza Marina"

Eliminare la Ztl a piazza Marina per consentire alle auto di poter parcheggiare. E' quanto chiedono al Comune una cinquantina tra commercianti, residenti e associazioni del Cassaro basso, che hanno sottoscritto una petizione in cui viene avanzata anche la proposta di istituire un'area con sosta tariffata ad un euro all'ora. Insomma, stop alla Ztl - "con l'apertura di un varco in via Porto Salvo per l'accesso a piazza Marina" - e strisce blu "per regolamentare i parcheggi". La petizione, sposata dall'associazione Cassaro d'Amare, è stata presentata all'assessore alla Mobilità Iolanda Riolo nel corso di un'audizione congiunta della Sesta e della Settima commissione consiliare.

L'associazione, che da tempo spinge per la pedonalizzazione del tratto basso di corso Vittorio Emanuele (dall'incrocio di via Roma sino a Porta Felice), è favorevole ad aprire un varco in via Porto Salvo e creare un'area parcheggio a pagamento in piazza Marina. "Auspichiamo che l'amministrazione comunale venga incontro a queste richieste - dice Danilo Sciarrino, presidente dell'associazione Cassaro d'Amare - e che i consiglieri si esprimano al di là degli schieramenti politici, al fine di salvaguardare l'interesse della collettività. Sappiamo che si tratta di un'operazione difficile, ma non impossibile".

La proposta spacca in due Sala delle Lapidi. Da una parte c'è chi, è il caso di Rosario Arcoleo (Pd), apre alla possibilità di modificare il perimetro della Ztl; dall'altra chi, come i consiglieri di Sinistra Comune si dichiarano nettamente contrari. "Non siamo disponibili a sostenere alcuna proposta di modifica della Ztl centrale" dicono in una nota Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno, che bollano come "ipotesi surreale" l'apertura di un varco su piazza Marina. "Ciò significa - aggiungono - prendere in giro i cittadini palermitani e fare solo propaganda". Secondo gli esponenti di Sinistra Comune, infatti, "modificare la Ztl è tecnicamente impossibile per la presenza di due varchi elettronici già attivi in prossimità della piazza (via Porto Salvo e Porta Felice)" e perché "qualsiasi ipotesi di modifica del perimetro, in particolare se compromette la disposizione dei varchi, deve essere sottoposta al parere preventivo del ministero delle Infrastrutture e Traporti". Oltre alle ragioni tecniche, viene sollevata anche una questione politica: "Piazza Marina - sottolineano Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - si trasformerebbe in un'area di parcheggio selvaggio. A nostro giudizio invece oggi ci sono le condizioni per rendere piazza Marina interamente pedonale, valorizzando il carattere storico e monumentale della piazza".

Su posizioni opposte Rosario Arcoleo, secondo il quale "non si può nascondere la carenza di parcheggi". Ecco perché, afferma il consigliere del Pd, "annullare un 'pezzo' di Ztl non sarebbe affatto sbagliato. Anzi darebbe 'respiro' al Cassaro basso e alle attività commerciali che si trovano lungo l'asse di corso Vittorio Emanuele, senza stravolgere la pedonalizzazione dell’area". La "fame" di parcheggi e le alternative ad una viabilità obbligata per raggiungere il Cassaro basso inducono Arcoleo ad andare in pressing sull'amministrazione comunale. "L'assessore Riolo e gli uffici del settore Traffico - conclude il consigliere dem - stanno verificando la fattibilità della proposta. Durante il periodo natalizio mi sono fatto interprete delle istanze dei commercianti di questa zona che hanno denunciato un crollo degli incassi del 70%, lamentando gravi problemi nella viabilità e nei collegamenti che scoraggiano l’afflusso dei clienti, dopo l’avvio della pedonalizzazione. L'apertura di un varco per arrivare a piazza Marina - conclude Arcoleo - consentirebbe di aumentare i parcheggi e rendere più facile l’afflusso di clienti e visitatori. Che sia una sosta regolamentata con disco orario o a pagamento, l'importante è trovare una soluzione in grado di garantire una turnazione delle auto".