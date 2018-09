Parata del Pride, dieci linee degli autobus cambiano il loro percorso

In conseguenza alle limitazioni alla circolazione veicolare stabilite dall’Amministrazione Comunale in occasione della manifestazione ‘‘Palermo Pride 2018“, che si svolgerà sabato 22 settembre, saranno chiuse al transito veicolare, al passaggio del corteo, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della manifestazione, le sotto elencate vie e piazze:

Foro Umberto I (nel tratto compreso tra Via Lincoln e Via V. Emanuele); Via Cala (intero tratto); Via Porto Salvo (intero tratto); Via V. Emanuele (nel tratto compreso tra Foro Umberto I e Via Roma); Via Roma (nel tratto compreso tra Via V. Emanuele e Via Cavour); Via Cavour (nel tratto compreso tra Via Roma e P.zza Verdi).

Conseguentemente - si legge in una nota dell'Amat - le linee in oggetto modificheranno i percorsi nel modo appresso stabilito:

Linea 101 da Stadio verso Staz. C.le – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Dante – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.)

Da Staz. Centrale verso V.le del Fante: P.zza G. Cesare (cap.) – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Villa Filippina – P.zza San Francesco Di Paola – P.zza G. Amendola – V. Sammartino – a dx V. La Farina – P.zza Mordini – P.zza Crispi – inversione di marcia P.zza Crispi – a dx V. Libertà – segue n.p.

Linea 102 da Stazione Notarbartolo – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Dante – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.)

Da Staz. Centrale verso Staz. Notarbartolo: P.zza G. Cesare (cap.) – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Villa Filippina – P.zza San Francesco Di Paola – P.zza G. Amendola – V. Sammartino – a dx V. La Farina – P.zza Mordini – P.zza Crispi – V. Borrelli – a sx P. Calvi – segue n.p.

Linea 103 da J. Lennon: normale percorso fino in Via P. Paternostro – a sx V. Garzilli – a sx V. Dante – segue n.p. verso J. Lennon.

Linea 104 da Parch. Basile (Cap.) normale percorso fino in V. Turrisi – V. Balsano – V. Villa Filippina – P.zza San Francesco Di Paola – P.zza G. Amendola – V. Sammartino – a dx V. La Farina – P.zza Mordini – P.zza Crispi – V. Borrelli – a sx P. Calvi – segue n.p.

Da V. Duca Della Verdura verso Basile: – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Dante – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – segue n.p.

Linea 107 da Staz. Centrale verso V.le del Fante: P.zza G. Cesare (cap.) – C.so Tukory – C.so Re Ruggero – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Villa Filippina – P.zza San Francesco Di Paola – P.zza G. Amendola – V. Sammartino – a dx V. La Farina – P.zza Mordini – P.zza Crispi – V. Borrelli – a sx P. Calvi – V. Dalla Chiesa – V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Montepellegrino – segue n.p.

Da Stadio verso Staz. C.le – normale percorso fino in P.zza Giachery – V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V.E.Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.)

Bus Linea 108 Provenienti da Ospedale Civico (Cap.): giunti in Via Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Houel – V. Goethe – seguono n.p. fino a Osp. Civico.

Linea 124 da Parcheggio Emiri: normale percorso fino in V. Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – seguono n. p. verso Parch. Emiri.

Bus Linea 134 Da P.le John Lennon diretti a V. Paolo Paternostro: normale percorso fino a V. Paternostro indi a sx V. Garzilli – a sx V. Dante – seguono n. p.

Linea 806 da Mondello verso P.zza Sturzo: Sturzo – normale percorso fino in V. Della Libertà – a sx V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell'Ucciardone – a dx V. Enrico Albanese – a dx P. Calvi – a sx V. Delle Croci – a dx V. Della Libertà – seguono n.p. verso Mondello.

Linea 812 da Montepellegrino verso P.zza Sturzo normale percorso fino in V. Montepellegrino – P.zza Giachery – segue a sx V. Piano dell’ Ucciardone – a dx V. Enrico Albanese – a dx P. Calvi – a sx V. Delle Croci – Cap. provvisorio V. Delle Croci.

Da V. Delle Croci: a sx V. Della Libertà – a sx V. Borrelli – seguono n. p..

Navetta Centro Storico: da Cap. provvisorio a P.zza G. Cesare: – C.so Tukory – C.so Re Ruggero (lato valle) – P.zza Indipendenza – a sx C.so Alberto Amedeo – a dx P.zza Peranni – a sx V. Papireto – P.zza V. E. Orlando – V. Turrisi – V. Balsano – V. Villa Filippina – P.zza San Francesco Di Paola – P.zza G. Amendola – V. Sammartino – a sx V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – C.so Re Ruggero – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Salamone Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – a sx V. Errante – V. Oreto – Staz. Centrale (cap.)