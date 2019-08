Cronaca Zisa / Largo Siviglia

Papireto, tenta suicidio ma si schianta al piano di sotto: ferita una donna

E' accaduto ieri pomeriggio in largo Siviglia: la donna, 72 anni, avrebbe calcolato male la traiettoria ed è finita dal quarto al terzo piano, riportando vari traumi. Trasportata all'ospedale Civico, non si trova in pericolo di vita